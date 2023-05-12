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Мост через Сухо-Соленовскую балку в Волгодонске откроют на год раньше намеченного срока

В Волгодонске движение траснпорта по мосту через Сухо-Соленовскую балку откроют в октябре текущего года, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале. Строители завершат работы на год раньше запланированного срока.

Фото: Telegram-канал Василия Голубева

Фото: Telegram-канал Василия Голубева

Объект имеет четыре полосы. Его протяженность — более одного километра. Полкилометра эстакады проходит над железнодорожными путями. Также строители возводят дорожную развязку и подъездные пути.

«Идет строительство дороги по примыкающей к мосту улице Лазоревой — тоже с 4-мя полосами для движения транспорта, тротуаром и велодорожкой»,— написал губернатор Ростовской области.

Анастасия Назарова

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