Мост через Сухо-Соленовскую балку в Волгодонске откроют на год раньше намеченного срока

В Волгодонске движение траснпорта по мосту через Сухо-Соленовскую балку откроют в октябре текущего года, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале. Строители завершат работы на год раньше запланированного срока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Василия Голубева Фото: Telegram-канал Василия Голубева

Объект имеет четыре полосы. Его протяженность — более одного километра. Полкилометра эстакады проходит над железнодорожными путями. Также строители возводят дорожную развязку и подъездные пути.

«Идет строительство дороги по примыкающей к мосту улице Лазоревой — тоже с 4-мя полосами для движения транспорта, тротуаром и велодорожкой»,— написал губернатор Ростовской области.

Анастасия Назарова