Полиция задержала жителя Озерска, по неосторожности устроившего пожар в садовом товариществе

В Озерске сотрудники полиции задержали местного жителя, устроившего крупный пожар в садовом товариществе «Вишенка», во время которого сгорели шесть домов. 48-летний озерчанин занимался строительством на своем участке и по неосторожности поджог камыш, сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, пожар произошел 11 мая. Загорелся камыш на берегу озера Большая Нанога, где расположены два СНТ – «Вишенка» и «Черемушки». На территории «Вишенки» пострадали восемь участков, в том числе сгорели шесть домов, две бани 11 теплиц и пять надворных построек. Спасено 342 участка. В «Черемушках» огонь до строений не добрался. Площадь пожара составила 27 га. Пострадавших среди людей нет.

После пожара полиция Озерска организовала оперативно-разыскные мероприятия под руководством начальника УМВД полковник полиции Кирилла Черепенькина. В результате виновника пожара установили и доставили в отдел полиции. Местный житель проводил строительные работы с помощью сварочного аппарата, искры от которого попали в камыши. Самостоятельно потушить быстро распространяющийся огонь он не смог. Собранные материалы сотрудники полиции направили в органы госпожнадзора для привлечения его к ответственности.