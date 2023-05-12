На даче Маяковского под Петербургом нашли артефакты начала прошлого века

На даче поэта Владимира Маяковского в Левашево нашли книги, газеты и другие артефакты начала прошлого века. В настоящее время там проводится реставрация, сообщили 11 мая в пресс-службе петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Сотрудниками, занимающимися реставрацией, были обнаружены книги, рекламные листовки, газета с портретом писателя Антона Чехова, билеты, рукописи поэта, винная бутылка, складской каталог товаров и электротахоскоп.

На реставрацию выделено более 50 млн руб. Планируется, что в здании откроют волонтерский центры ВООПиК. Работы должны завершить до конца 2024 года.

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