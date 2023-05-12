Краевой минздрав опубликовал размеры зарплаты главных врачей медучреждений Прикамья

Краевой минздрав опубликовал размеры рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной платы руководителей главных врачей медицинских учреждений Прикамья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Лидерами по размерам среднемесячной зарплаты стали главный врач ГБУЗ «Ордена “Знак Почета” Пермская краевая клиническая больница» Анатолий Касатов (219 тыс. руб.), главный врач ГБУЗ «Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр» Евгений Сармометов (214 тыс. руб.), главный врач ГБУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница» Ольга Рогожникова (213 тыс. руб.).

Как сообщает портал 59.ru, чуть менее 190 тыс. руб. зарабатывают в месяц главные врачи Медицинского информационно-аналитического центра Глеб Таранов, ГБУ «Городская клиническая больница им. М. А. Тверье» Михаил Суханов и ГБУЗ «Пермский краевой онкологический диспансер» Зинаида Акиншина.

Ежемесячную зарплату в размере от 150 до 180 тыс. руб. получают руководители 13 медицинских учреждений края, от 120 до 150 тыс. руб.— десяти медицинских учреждений Прикамья.