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На трассе Екатеринбург — Тюмень в автобус с детьми врезалась легковушка

На трассе Екатеринбург — Тюмень школьный автобус, в котором ехали 24 ребенка, столкнулся с легковым автомобилем Lada. Инцидент произошел на 311 км трассы утром 12 мая.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области

По данным пресс-службы УГИБДД по Тюменской области, 62-летний водитель автобуса, разворачиваясь, не пропустил легковушку, в результате чего произошло столкновение. Дети в ДТП не пострадали, а водителя Lada госпитализировали.

Движение по трассе не ограничено. Обстоятельства ДТП выясняются.

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