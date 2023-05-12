На трассе Екатеринбург — Тюмень в автобус с детьми врезалась легковушка

На трассе Екатеринбург — Тюмень школьный автобус, в котором ехали 24 ребенка, столкнулся с легковым автомобилем Lada. Инцидент произошел на 311 км трассы утром 12 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области

По данным пресс-службы УГИБДД по Тюменской области, 62-летний водитель автобуса, разворачиваясь, не пропустил легковушку, в результате чего произошло столкновение. Дети в ДТП не пострадали, а водителя Lada госпитализировали.

Движение по трассе не ограничено. Обстоятельства ДТП выясняются.

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