В Челябинской области объем платных услуг населению вырос на 1,8%

В январе-марте объем оказанных населению Челябинской области платных услуг составил 61,4 млрд руб. В сопоставимых ценах это на 1,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщают в контрольно-счетной палате (КСП) региона.

Наиболее ощутимый рост объема отмечен в сегменте электронных услуг и сервисов — в 2,4 раза, туристической (+58%) и гостиничной (+34%) отраслях. С сферах культуры и спорта показатель увеличился на 18% и 15% соответственно.

Снизился объем оказанных ветеринарных (-16,9%), телекоммуникационных (-4,9%), жилищных (-4,7%) и медицинских (-2,8%) услуг. Также сократился спрос на почтовые и курьерские услуги (-5,3%), образовательные и бытовые услуги — на 2,2%.