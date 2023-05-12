Из-за низкого уровня воды в Камском водохранилище в Добрянке не может начать курсировать паром

В Добрянском городском округе не открылась навигация парома СП-2 до деревни Лябово и села Сенькино. Об этом сообщает местный портал «Зори Плюс». Предполагалось, что переправа будет подготовлена к 1 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте» поясняется, что в настоящий момент паром готов к эксплуатации, но из-за низкого уровня Камского водохранилища паромная переправа СП-2 не может начать работу. Допустимый уровень, который позволяет проводить безопасную погрузку и выгрузку пассажиров и транспорта, при начале навигации — 107,5 м. По состоянию на 10 мая он составлял 105,78 м. «К сожалению, администрация Добрянского округа никак не может повлиять на сложившуюся ситуацию. Данный вопрос стоит на контроле и отслеживается в ежедневном режиме. Приносим свои извинения за доставленные неудобства»,— отметили в администрации.

По данным ГИС-центра ПГНИУ, в конце апреля в Камском водохранилище был аномально низкий уровень воды — на 1,5 м ниже нормы для этого периода. Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», представители рынка теплоходных круизов и речных грузоперевозок высказывали опасения, что маловодье может осложнить навигацию. На Камской ГЭС заверяли, что на данный момент необходимый для судоходства уровень воды обеспечен и наполнение водохранилища, несмотря на низкий приток, продолжается.