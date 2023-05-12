В Сочи нашли школьницу, пропавшую ночью у тоннеля

В Сочи нашли 11-летнюю девочку, пропавшую накануне вечером в районе тоннеля на улице Теневой. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В мэрии курорта пояснили, что ребенок цел и невредим.

Об исчезновении девочки заявила ее мать. Как рассказала старшая сестра школьницы, пропавшая сама ушла из дома, собрав рюкзак. При этом телефон девочка с собой не взяла.

В поисках приняли участие волонтеры и личных состав городской полиции. Сообщения об обнаружении ребенка появились ранним утром 12 мая.

Анастасия Донскова

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