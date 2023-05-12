Курганская область вошла в топ-3 регионов с самым острым дефицитом кадров

В Курганской области в апреле на одну вакансию приходилось всего 2,3 резюме. Это один из самых низких показателей в стране, ниже он только в Чукотском автономном округе (1,6) и в Еврейской автономной области, сообщает служба исследований hh.ru.

Умеренным уровнем конкуренции соискателей за рабочие места считается ситуация, когда на одну вакансию приходится от четырех до восьми резюме. В среднем по России соотношение составляет 3,9, в среднем по УрФО – три. В Челябинской области также отмечают дефицит: в регионе на вакансию приходится 2,7 резюме.