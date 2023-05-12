В Курганской области утвердили размеры выплат потерявшим жилье из-за пожаров

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановления о порядке предоставления единовременных выплат жителям, потерявшим дома во время природных пожаров. Погорельцы могут подавать документы в главное управление социальной защиты населения, также заявления примут через МФЦ и портал госуслуг. Нормативно-правовые акты опубликованы на портале правовой информации.

Согласно постановлению, в результате чрезвычайной ситуации недвижимости лишились жители семи населенных пунктов региона: Кургана, деревень Юлдус и Плоское Шадринского округа, деревень Нечунаева и Мишагина Каргапольского округа, села Кодское и деревни Могилева Шатровского округа. Граждане, потерявшие единственное жилье, получат сертификаты на приобретение или строительство дома, сумма которого рассчитывается с учетом состава семьи, а также площади жилых помещений. Стоимость 1 кв. м для начисления выплаты равна показателю средней рыночной цене, определенной Минстроем для Курганской области, – 57,8 тыс. на дату введения режима ЧС.

Зауральцы, потерявшие не единственное жилье получат компенсацию в размере 500 тыс. руб. Также по полмиллиона выделят тем, что кто утратил единственный дом, право собственности на который не было оформлено, а также граждане, являвшиеся на день введения режима ЧС собственниками единственного жилья, но не были там зарегистрированы.

Также правительство региона определило порядок выплат людям, потерявшим дома на территории садовых товариществ в Кургане. Так, при утрате единственного зарегистрированного жилого дома выплата составит 300 тыс., садового домика – 100 тыс. руб. За получением этих компенсации погорельцам нужно обратиться в администрацию Кургана.