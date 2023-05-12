В Алтайском крае увеличат дефицит регионального бюджета на 5,85 млрд рублей

Губернатор Алтайского края Виталий Томенко внес в законодательное собрание проект изменений в бюджет региона. Краевой парламент рассмотрит поправки на сессии 25 мая, говорится в его сообщении.

Корректировка предполагает увеличение доходов на 2,58 млрд руб. (до 147,19 млрд руб.) и расходов на 8,43 млрд руб. (до 174,12 млрд руб.). В результате дефицит бюджета увеличится на 5,85 млрд руб. (на 27,75%) и достигнет показателя в 26,93 млрд руб. По данным заксобрания, этот прогнозируемый объем соответствует бюджетному законодательству.

«Корректировка бюджета – это и результат нашей работы с федеральным правительством по предоставлению краю дополнительных мер поддержки, и наши собственные решения – с учетом развития экономики региона»,– сообщил господин Томенко в своем Telegram-канале.

Большая часть дополнительных расходов придется на реализацию краевой адресной инвестиционной программы и мероприятий по капремонту социально значимых объектов (2,28 млрд руб.), дотации муниципалитетам (1,7 млрд руб.) и материальную помощь отдельным категориям граждан (1,32 млрд руб.).

В феврале 2023 года заксобрание уже вносило поправки в региональный бюджет текущего года. Тогда расходы были увеличены на 7,45 млрд руб. при сохранении объема доходов.

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Валерий Лавский