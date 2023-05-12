ФСБ выявила нарушения в работе с секретными документами на одном из угледобывающих предприятий Кузбасса

Сотрудники УФСБ по Кемеровской области обнаружили на одном из угледобывающих предприятий нарушения в работе со сведениями, составляющими гостайну. Об этом сообщили в ведомстве, которое проводило проверку режима секретности на предприятиях региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным УФСБ, геолог коммерческой организации, имея допуск к гостайне по третьей форме, скопировала доверенные ей по работе секретные сведения и хранила их на неаттестованном в установленном порядке компьютере, подключенном к сети интернет. «То есть, в условиях, не исключающих возможности ознакомления с ними других лиц. Таким образом, создавались условия для разглашения секретных сведений», — указывается в релизе УФСБ.

Геологу угледобывающего предприятия объявлено предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК РФ (разглашение гостайны, максимальное наказание – до четырех лет лишения свободы).

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Илья Николаев