В Крыму начали строить три экотехнопарка за 10 млрд рублей

В Крыму началось строительство трех экотехнопарков общей стоимостью 10 млрд руб. Об этом сообщает «РИА Новости Крым» со ссылкой на председателя комитета по природным ресурсам и экологии Госсовета республики Георгия Шаповалова.
Фото: Пресс-служба правительства Республики Крым
Средства на строительство трех мусоросортировочных заводов поступили из федерального бюджета. Реализация проекта, по заявлению экспертов, позволит сократить число мусорных полигонов на полуострове с восьми до трех.
Построить парки планируют к концу 2024 года. Новые заводы появятся в Белогорском, Сакском и Ленинском районах.
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