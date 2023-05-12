В Свердловской области ожидаются ночные заморозки и дожди

С 12 по 14 мая в Свердловской области ожидаются ночные заморозки до -2 градусов и дожди. По данным уральского Гидрометцентра, днем в пятницу температура воздуха в регионе составит +12°…+17°. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с.

В субботу, 13 мая, температура ночью опустится до +1°…+6°, в горах и низинах заморозки до -2°. Днем синоптики прогнозируют +12°…+17°. Местами небольшой дождь, на крайнем севере до умеренного. Ветер восточный 4-9 м/с.

В воскресенье, 14 мая, температура воздуха ночью составит +2°…+7°, днем – +13°…+18°. Местами небольшой дождь. Ветер южный 4-9 м/с.

В Екатеринбурге днем 12 мая ожидается +15°…+17°. Ночью в субботу +3°…+5°, днем – +15°…+17°. В воскресенье ночью температура составит +3°…+5°, днем +15°…+17°.

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