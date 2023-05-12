Таксист, уснувший за рулем, пойдет под суд за гибель пассажирки

В Красноярске суд рассмотрит дело водителя такси, обвиняемого в гибели пассажирки, сообщает прокуратура Красноярского края. По данным ведомства, водитель такси, перевозя пассажира ранним утром, уснул за рулем и потерял управление. Его автомобиль столкнулся с припаркованным на обочине дороги грузовиком.

В результате ДТП пассажирка такси получила травмы от которых скончалась. В нарушение ПДД она не была пристегнута ремнем безопасности, отмечают в прокуратуре.

Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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Анна Егорова