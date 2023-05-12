Татарстан остановил рост потребления

Потребительский рынок Татарстана в начале 2023 года столкнулся со стагнацией. Его оборот остался примерно на том же уровне, что в начале прошлого года. При этом траты на непродовольственные товары сократились. В то же время жители республики стали больше тратить в кафе, ресторанах и барах. По мнению экспертов, сфера общепита стала ориентироваться на более экономного покупателя. А сокращение оборота розничной торговли свидетельствует о сохранении сберегательной модели потребления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Оборот розничной торговли в Татарстане в первом квартале 2023 года составил 304,7 млрд руб. Это на 0,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, если сравнивать в сопоставимых ценах. При этом в январе оборот розничной торговли сокращался на 1,9%, а в феврале — на 3,2%. В марте этот показатель, наоборот, вырос — на 3,8%, следует из данных Татарстанстата.

В первом квартале жители республики стали тратить больше на продукты питания. Их оборот в регионе за отчетный период составил 144,1 млрд руб. Это на 7,3% больше, чем за январь–март 2022 года. Расходы на непродовольственные товары сократились на 6,2% — до 160,6 млрд руб.

В то же время расходы на походы в кафе, бары и рестораны увеличились. Выручка заведений общепита (этот показатель также включает доходы столовых и поставщиков продуктов питания) в январе–марте этого года составила 15,6 млрд руб. Это на 19% больше, чем в первом квартале прошлого года. Однако если сравнивать с четвертым кварталом 2022 года, то оборот общественного питания сократился на 3,9%.

Объем рынка платных услуг вырос в отчетный период на 5,3% — до 102,8 млрд руб. В том числе объем бытовых услуг вырос на 3,3% — до 14,6 млрд руб. При этом почти вдвое сократился объем услуг по ремонту, окраски и пошиву обуви. На 15% сократился пошив швейных, меховых и кожаных изделий, а также головных уборов. Татарстанстат отмечает, что в структуре объема бытовых услуг 85,4% приходилось на долю четырех видов услуг: ремонт и строительство жилья и других построек — 37,7%, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования — 34,6%, услуги парикмахерских — 8,8%, ритуальные услуги — 4,3%.

Напомним, по итогам 2022 года оборот розничной торговли сократился на 3,1% — до 1,22 трлн руб. Снижение потребительской активности произошло на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. В апреле–июне падение составляло 7,7%. В третьем квартале сокращение удалось значительно снизить, но в октябре, после объявления мобилизации, жители Татарстана стали снова экономить. В декабре падение оборота розничной торговли достигало 8,5%. При этом за весь 2022 год выручка кафе и ресторанов в регионе увеличилась на 3,6%. Объем рынка платных услуг населения в 2022 году вырос на 3,4%.

По итогам 2022 года цены на товары и услуги в Татарстане выросли на 11,37%. В начале 2023 года они продолжили расти. Так, по итогам марта 2023 года стоимость товаров в регионе увеличилась еще на 1,6% к концу декабря прошлого года. При этом цены продукты выросли на 2,1%.

Как утверждает Татарстанстат, средняя заработная плата в республике в январе–феврале 2023 года составила 53,6 тыс. руб. Это на 16,2% больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом реальная заработная плата с учетом инфляции выросла на 4,6%.

«Расхождение показателей республики на 0,3% по сравнению с аналогичными данными за 2022 год, на мой взгляд, не является значительным и может зависеть от самых разных причин, например — сохранение тенденции сберегательной модели потребления»,— говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Однако, по его мнению, «есть противоречие с ростом объема выручки общепита и услуг». Он полагает, что «развитие отрасли общественного питания и сферы услуг с ориентацией на более экономного покупателя закономерно». «Иными словами, эти рынки развиваются более опережающими темпами, чем розничная торговля в ответ на спрос со стороны населения, в то время как розничная торговля в данном случае растет по более консервативным моделям»,— заключает эксперт.

Кирилл Антонов