Спецадминрайонам готовят новые изменения

Дальнейшая донастройка режима специальных административных районов (САР), как следовало из вчерашнего обсуждения на Петербургском международном юридическом форуме, помимо возможности «переезда» компаний из-за рубежа путем инкорпорации будет вестись в направлении упрощения порядка «переезда». Так, планируется до пяти лет продлить срок «двойной прописки», также рассматривается возможность признания решения о «переезде» не только собранием акционеров. Более существенные изменения могут ожидать международные личные фонды, которых сейчас в САР нет: для них рассматривается возможность снижения требования о переводе активов на порядок — с 5 млрд до 500 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На Петербургском международном юридическом форуме чиновники и эксперты обсудили дальнейшую донастройку режима спецадминрайонов на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморье. Как сообщил первый замглавы Минэкономики Илья Торосов, ведомство планирует пересмотреть требования к международным личным фондам для их «переезда» в САР. Напомним, возможность регистрации там прижизненных или посмертных фондов, которые занимаются управлением переданным или унаследованным имуществом, предусмотрена с прошлого года, но, как отметил чиновник, сейчас таких фондов в САР нет.

В связи с этим Минэкономики рассматривает возможность снижения размера передаваемых в международный личный фонд активов с нынешних 5 млрд до 500 млн руб.

По словам первого вице-президента Газпромбанка Татьяны Кузьминой, для работоспособности этого механизма также требуется урегулирование налогообложения международных личных фондов: сейчас «любой доход бенефициара личного фонда подлежит налогообложению в полном объеме без вычета, например, расходов на приобретение», поэтому стоит приравнять получение имущества и выгод от этого личного фонда с точки зрения налогообложения к дарению или наследованию между близкими родственниками. «Вопросы есть, прорабатываем, чтобы обеспечить эквивалентность условий как при наследовании традиционном, так и при использовании личных фондов»,— отметил замглавы Минфина Алексей Сазанов, оговорившись, что создавать условия для таких фондов нужно на территории всей страны, без привязки к САР.

По словам Илья Торосова, его ведомство также работает над введением механизма инкорпорации, то есть создания новых компаний, когда классическая «смена прописки» невозможна или существенно затруднена и при условии перевода не менее 800 млн руб. активов. Отметим, законопроект, предусматривающий такой механизм, но разработанный депутатами, сейчас ждет рассмотрения в Госдуме (см. «Ъ» от 11 мая). В остальном планируемые изменения выглядят как донастройка действующих инструментов, в частности планируется продлить с двух до пяти лет срок исключения международных компаний из иностранного реестра, чтобы у бизнеса было достаточно времени для исключения «двойной прописки». Связано этом с тем, что в силу санкций компании в отдельных случаях не смогут получить необходимые для «выезда» из иностранной юрисдикции документы.

Планируется расширить и возможности упрощенного «переезда» — без необходимых документов, предоставляя только их копии.

Сейчас допускается редомициляция на основании лишь решения общего собрания акционеров — по словам Ильи Торосова, этим порядком воспользовалось около 40% «переезжавших» в прошлом году. Однако Минэкономики думает над наделением правительства особыми полномочиями по признанию в 2023–2024 годах решений о редомициляции в САР, принятых советами директоров или большинством бенефициаров компаний, в силу того, что не всегда решение удается принять собранием акционеров.

Евгения Крючкова