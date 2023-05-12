Студентов не пустят в СССР

Федеральное министерство выступило против инициативы Госсовета Татарстана об обязательном трудоустройстве выпускников путем распределения. Заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский заявил, что такая система «была оправдана в СССР», но «сегодня система высшего образования формируется в иных экономических реалиях». В министерстве считают, что для обеспечения кадрами, в том числе ОПК, необходим механизм целевого приема в вузах. Законопроект Татарстана сейчас находится на предварительном рассмотрении Совета законодателей при Госдуме. Отрицательный отзыв на документ также направили депутаты Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Минобрнауки РФ не поддержало инициативу Госсовета Татарстана вернуть обязательное распределение студентов по окончании вузов. «Действующим законодательством об образовании не предусмотрено требование об обязательном трудоустройстве выпускников, получивших высшее образование за счет федерального бюджета. Также по Конституции Российской Федерации каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию»,— заявили „Ъ“ в министерстве.

В Минобрнауки напомнили о «механизме целевого обучения», который позволяет обеспечить «квалифицированными кадрами некоторые социально значимые отрасли экономики и социальной инфраструктуры, оборонно-промышленного комплекса, функционирование которых важно для благосостояния отдельных регионов». Кроме того, отметили в Минобрнауки, в апреле 2023 года в закон «Об образовании» внесли поправки «в части совершенствования механизма целевого приема и целевого обучения». «Одна из основных задач закона — повышение эффективности взаимодействия заказчиков целевого обучения и граждан в рамках единой информационной платформы, которая обеспечит максимально широкий доступ к целевому обучению»,— подчеркнули в ведомстве.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский в ответ на запрос „Ъ“ заявил, что «система распределения, действовавшая в СССР, гарантировала молодым людям рабочие места после окончания обучения в вузах». «Тогда в стране был другой рынок труда. На тот момент подобная форма трудоустройства была оправдана: учитывались потребности планового хозяйства в молодых специалистах»,— считает чиновник. Однако, по его словам, «сегодня система высшего образования формируется в иных экономических реалиях, поэтому нужно учитывать новые требования к специалистам во всех сферах жизни». «Наша задача — дать студентам больше возможностей для самореализации, ориентируясь на потребности рынка труда»,— сказал „Ъ“ господин Могилевский.

Напомним, проект изменений в федеральный закон «Об образовании» в конце апреля был направлен Госсоветом Татарстана в Совет законодателей при Госдуме РФ для предварительного заключения. Поправки, в частности, устанавливают, что выпускники вузов и колледжей, которые обучались за счет бюджета, подлежат «трудоустройству путем их распределения по полученной квалификации». В случае отказа выпускник должен возместить стоимость обучения государству. Срок трудовой деятельности выпускника, следует из документа, по распределению составит три года.

Как предложил Госсовет Татарстана, план распределения будет составлять уполномоченный правительством РФ орган. При этом отработка для выпускника может проходить в любом регионе страны. Распределение по месту жительства предусмотрено в случае, если у выпускника (или у его родителей или детей) инвалидность, а также в случае беременности и наличия ребенка до трех лет. В парламенте республики рассчитывают, что обязательное трудоустройство выпускников «будет способствовать кадровому обеспечению предприятий оборонно-промышленного комплекса и приоритетных отраслей экономики нашей страны». По данным Госсовета, с конца 2022 года «острой стала потребность в кадрах на предприятиях ОПК» и сегодня необходимо найти для работы 5,5 тыс. человек.

Инициативу Татарстана раскритиковали депутаты Госдумы из разных фракций. Председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев («Справедливая Россия — За правду») заявил, что «попытки директивно-командным образом решать сложные системные проблемы занятости бесперспективны». Он назвал проект Госсовета радикальным и противоречащим Конституции РФ, поскольку обязательное распределение «сопряжено с ограничением свободы передвижения». Зампред комитета Александр Мажуга («Единая Россия») посчитал внесение таких законопроектов «элементом нездорового популизма», который «дает лишний раз повод и так взволнованным абитуриентам переживать»: «в России распределения больше нет и не должно быть!» А глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев добавил, что «система обязательного распределения студентов-бюджетников может звучать привлекательно, но на практике она губительна и нереализуема».

В парламенте Татарстана свою инициативу пока не комментировали. Глава пресс-службы Госсовета Резида Макуева поясняла „Ъ“, что «после 9 июня, когда придет заключение совета законодателей, комитет Госсовета по образованию и науки примет какую-то позицию».

В настоящий момент проект Татарстана находится на рассмотрении комиссии Совета законодателей по образованию и науке. Документ также направлен в комитет Госдумы по просвещению и по труду, социальной политике и делам ветеранов. На проект поступил отзыв законодательного собрания Ульяновской области, где заявили, что инициатива «нуждается в доработке». «Проект не в полной мере согласуется с общеправовым критерием ясности, определенности и недвусмысленности правовой нормы, ее согласованности с системой действующего правого регулирования, в том числе содержит коррупциогенные факторы»,— указали ульяновские депутаты.

Кирилл Антонов