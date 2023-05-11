Экс-главе воронежского департамента культуры ужесточили наказание за мошенничество

Воронежской областной суд изменил приговор по делу о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) экс-главы регионального департамента культуры Эмилии Сухачевой. Как рассказали в областной прокуратуре, назначенный бывшей чиновнице условный срок был замен на принудительные работы на два с половиной года с удержанием 15% заработка в доход государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ноябре прошлого года Центральный райсуд признал Сухачеву и директора детской школы искусств № 11 имени М.И. Носырева 42-летнего Алексея Дорохина виновными в хищениях. Как установил суд, они присвоили 870 тыс. руб. во время подготовки благотворительного бала «Рождественские встречи» в 2019 году. Сухачевой было назначено два с половиной года лишения свободы условно, а Дорохину — два года.

Стороны обжаловали приговор. Апелляционная инстанция удовлетворила требования прокуратуры области, отменив осужденным условную меру наказания. Алексею Дорохину было назначено два года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

Сергей Толмачев