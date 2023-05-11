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В Ярославле следователи проверят смерть женщины на автобусной остановке

Следственный комитет начал проверку по факту смерти 88-летней женщины на остановке общественного транспорта в Ярославле. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ярославской области.

Следственный комитет

Следственный комитет

Фото: пресс-служба СУ СКР РФ по Ярославской области

Следственный комитет

Фото: пресс-служба СУ СКР РФ по Ярославской области

Изначально в социальных сетях появились сообщения, что днем 11 мая женщина выпала из автобуса в районе остановки «Улица Громова» в Дзержинском районе Ярославля. По данным источника «Ъ-Ярославль» женщина скончалась при попытке сесть в автобус, при этом давки в салоне не было.

«У остановочного комплекса "Улица Громова" было обнаружено тело 88-летней женщины без внешних признаков насильственной смерти. По данному факту территориальным следственным отделом регионального следственного управления проводится доследственная проверка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти»,— отметили в Ярославском управлении СКР.

Следователи продолжают проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Андрей Иванов

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