В «Главном проспекте» выставили картину Сергея Параджанова и работы других армянских художников

В Екатеринбурге в рамках проекта «Дни Армении в Свердловской области» в центре искусств «Главный проспект» открылась выставка «От Сарьяна до Параджанова».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «От Сарьяна до Параджанова»

Фото: Елена Медведева Выставка «От Сарьяна до Параджанова»

Фото: Елена Медведева

Открытие посетили посол Армении в России Вагаршак Арутюнян, глава города Екатеринбурга Алексей Орлов, заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова.

На выставке представлены работы Сергея Параджанова, Мартироса Сарьяна, Дмитрия Налбандяна, Саркиса Мурадяна. «Цель выставки показать искусство Армении, ее многогранность, ее историю. Это необходимо для наших многолетних братских отношений»,— подчеркнул Вагаршак Арутюнян.

«В Екатеринбурге в мире и согласии проживают более 100 национальностей. Сегодня в Уральском федеральном округе есть единственная действующая армянская церковь, где проходят религиозные праздники. Я сам в прошлом году был на армянской пасхе. У нас есть возможность еще лучше армянскую культуру», — отметил Алексей Орлов.

Выставка работает до 16 мая.

Елена Медведева

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