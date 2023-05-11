В Музее андеграунда открылась выставка уральского авангардиста Алексея Лебедева

Выставка Алексея Лебедева «Верю в свою звезду» открылась в Музее андеграунда в Екатеринбурге. В экспозиции представлены работы художника из коллекции Владимира Кричевского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Открытие выставки Алексея Лебедева «Верю в свою звезду» (из коллекции Владимира Кричевского) Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Открытие выставки Алексея Лебедева «Верю в свою звезду» (из коллекции Владимира Кричевского) Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Открытие выставки Алексея Лебедева «Верю в свою звезду» (из коллекции Владимира Кричевского) Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Следующая фотография 1 / 3 Открытие выставки Алексея Лебедева «Верю в свою звезду» (из коллекции Владимира Кричевского) Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Открытие выставки Алексея Лебедева «Верю в свою звезду» (из коллекции Владимира Кричевского) Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Открытие выставки Алексея Лебедева «Верю в свою звезду» (из коллекции Владимира Кричевского) Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский

«Алексей Лебедев один из лучших наших авангардистов. Он довольно рано начал свою структуру создавать — конец 1970-х. Это рано, несомненно. В нашем контексте тем более. Его творчество тогда удивляло»,— рассказала на открытии выставки доцент кафедры истории искусств УрФУ, научный сотрудник Музея андеграунда Татьяна Жумати.

Вступлению в Союз художников помешал дальнейший выбор — Лебедев «уходит в искусство», чтобы выражаться в творчестве, свободном от «заказа». Он стал своим среди уральского художественного андеграунда.

Работы Алексея Лебедева экспонировались на разных площадках — от выставок неофициального искусства конца 1980-х гг. до Бажов-феста и других проектов последних лет.

«Работы Лебедева поразили мое воображение по нескольким причинам. Во-первых, своей необычностью, во-вторых, красотой и декоративностью. Действительно, неважно, какая тема затронута, они все очень красивые. В-третьих, картины Лебедева навевают особое настроение и создают особую атмосферу. Да, она с оттенками грусти, мистики, но в то же время, она достаточно светла», — отметил коллекционер работ художника Владимир Кричевский.

Алексей Лебедев (1938 – 2016) окончил Ташкентское художественное училище, после чего получил искусствоведческое образование в Репинском институте, в Ленинграде. С 1960-х гг. жил в Свердловске, сотрудничал со Средне-Уральским книжным издательством, работал в должности художника-конструктора в филиале Московского технологического университета (ВНИИТЭ), преподавал рисунок в Свердловском художественном училище.

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Елена Медведева