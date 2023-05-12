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Содержание животных в новом контактном зоопарке обойдется городу в 3 млн рублей

Администрация Перми издала постановление о предоставлении МАУК «Пермский зоопарк» в этом году субсидии в размере 3 млн руб. Документ опубликован на сайте мэрии. В нем указано, что данная сумма будет выделена из городского бюджета. Средства предназначены на оплату расходов по содержанию и эксплуатации переданного МАУК контактного зоопарка.

По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о контактном зоопарке на территории нового комплекса Пермского зоопарка в микрорайоне Нагорном, который недавно был безвозмездно передан городу. В начале апреля в здание контактного зоопарка из старого учреждения на ул. Монастырской, 10 перевезли около 300 животных: кроликов, мелких грызунов, домашних птиц. Пока коллекция не демонстрируется, поэтому расходы на ее содержание решено покрыть за счет бюджетных средств.

Строительство нового зоопарка в микрорайоне Нагорном началось в 2017 году. После завершения строительства всех животных из старого зоопарка в центре города перевезут туда, а на ул. Монастырской, 10 обустроят мемориальный комплекс. Как сообщалось ранее, предполагается, что новый зоопарк будет находиться в собственности Пермского края.

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