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Агентству новых технологий в этом году выделят 350 млн рублей на проведение юбилея Перми

АНО «Агентство новых технологий» (АНТ) в 2023 году получит из краевого бюджета грант в форме субсидии в размере 350,4 млн руб. для организации мероприятий, приуроченных к празднованию 300-летия Перми. Информация об это содержится в постановлении правительства региона «Об утверждении государственной программы Пермского края “Пермский край — территория культуры”», размещенном 8 мая на сайте минфина Прикамья. Также, согласно документу, АНТ в этому году предоставят субсидии в размере 56 млн руб. «для реализации мероприятий, направленных на развитие культуры Пермского края» и 11,5 млн руб. — на развитие социокультурного пространства «Завод Шпагина».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

АНО «Агентство новых технологий» зарегистрирована в 2017 году, ее учредителем является министерство культуры Пермского края. В Перми организация занимается развитием социокультурного пространства на территории бывшего завода Шпагина, а также участвует в организации мероприятий к 300-летию Перми в 2023 году. В конце апреля в организации произошла смена руководства — вместо Гульнар Гафуровой, возглавлявшей АНО с июня 2022 года, ее директором была назначена Марина Илюхина, которая до этого занимала должность первого заместителя министра культуры региона.

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