Оперативники МВД пришли к заместителям главы Перми

Сегодня сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю провели мероприятия в администрации Перми. По данным знакомых с ситуацией источников, в ходе них были изъяты носители информации в рабочих кабинетах заместителей главы администрации города Дмитрия Галиханова и Игоря Субботина. Силовиков интересовали документы, касающиеся вывоза снега.

Стоит отметить, что в апреле оперативники УФСБ по Пермскому краю провели обследование помещений в МКУ «Пермблагоустройство». Они изъяли документацию, связанною со строительством помещений. Мероприятия проводились в рамках закона об оперативно-розыскной деятельности.