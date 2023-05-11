В музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» в Екатеринбурге открылась выставка «Александр Утин. Человек. Эпоха». Новая выставка Свердловского областного краеведческого музея посвящена екатеринбургскому художнику Александру Утину, ученику Леонарда Туржанского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Открытие выставки «Александр Утин. Человек. Эпоха» в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (Свердловский областной краеведческий музей) Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Открытие выставки «Александр Утин. Человек. Эпоха» в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (Свердловский областной краеведческий музей) Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Следующая фотография 1 / 2 Открытие выставки «Александр Утин. Человек. Эпоха» в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (Свердловский областной краеведческий музей) Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Открытие выставки «Александр Утин. Человек. Эпоха» в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (Свердловский областной краеведческий музей) Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский

«Мы сделали выставку совместно с семьей, потому что те уникальные материалы, которые хранятся в семье, в доме мастера. Это и удивительные пейзажи, и исторические полотна, и графика. Так, что я думаю все, кто любит наш край, родной город смогут получить большое удовольствие и узнать побольше об этом замечательном мастере, большом художнике, основателе творческой династии, которая прославила наш край»,— рассказал директор Свердловского областного краеведческого музея имени Клера Александр Емельянов.

В экспозиции представлены такие картины, как «Коллективизация», «Пахарь», «На Каме», «Гладиолусы». В создании выставки большую помощь оказала внучка Александра Утина — Елена Пономарева, которая стала почетным гостем выставки.

«Мы видим, как в творчестве одного человека отражены судьбы России. "Человек-эпоха" — очень точное название этой выставки. Представлены работы, начиная от послереволюционного этапа, русский импрессионизм, где прослеживается влияние наставника, переход к реализму. Очень ценны работы графики. Чрезвычайно важно для понимания мастерской художника: его эскизы, его рисунки, его наброски», — отметил заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко.

Александр Утин родился в 1901 году в Екатеринбурге в семье старообрядцев. Учился в Екатеринбургском реальном училище, но, имея большие способности к живописи, поступил в Екатеринбургскую художественно–промышленную школу, где преподавал один из знаковых уральских художников Леонард Туржанский. В годы Великой Отечественной войны был художником Свердловского передвижного драмтеатра. Скончался в 1980 году. Его дочь — народная артистка РСФСР Нина Энгель-Утина стала звездой свердловского театра музыкальной комедии.

Елена Медведева