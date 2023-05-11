В музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» в Екатеринбурге открылась выставка «Александр Утин. Человек. Эпоха». Новая выставка Свердловского областного краеведческого музея посвящена екатеринбургскому художнику Александру Утину, ученику Леонарда Туржанского.
«Мы сделали выставку совместно с семьей, потому что те уникальные материалы, которые хранятся в семье, в доме мастера. Это и удивительные пейзажи, и исторические полотна, и графика. Так, что я думаю все, кто любит наш край, родной город смогут получить большое удовольствие и узнать побольше об этом замечательном мастере, большом художнике, основателе творческой династии, которая прославила наш край»,— рассказал директор Свердловского областного краеведческого музея имени Клера Александр Емельянов.
В экспозиции представлены такие картины, как «Коллективизация», «Пахарь», «На Каме», «Гладиолусы». В создании выставки большую помощь оказала внучка Александра Утина — Елена Пономарева, которая стала почетным гостем выставки.
«Мы видим, как в творчестве одного человека отражены судьбы России. "Человек-эпоха" — очень точное название этой выставки. Представлены работы, начиная от послереволюционного этапа, русский импрессионизм, где прослеживается влияние наставника, переход к реализму. Очень ценны работы графики. Чрезвычайно важно для понимания мастерской художника: его эскизы, его рисунки, его наброски», — отметил заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко.
Александр Утин родился в 1901 году в Екатеринбурге в семье старообрядцев. Учился в Екатеринбургском реальном училище, но, имея большие способности к живописи, поступил в Екатеринбургскую художественно–промышленную школу, где преподавал один из знаковых уральских художников Леонард Туржанский. В годы Великой Отечественной войны был художником Свердловского передвижного драмтеатра. Скончался в 1980 году. Его дочь — народная артистка РСФСР Нина Энгель-Утина стала звездой свердловского театра музыкальной комедии.