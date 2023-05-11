В закон об иноагентах добавят понятие «третьи лица»

В законодательстве об иностранных агентах появится категория «третьи лица». Об этом 11 мая сообщил замминистра юстиции РФ Олег Свириденко в рамках Петербургского международного юридического форума, передает корреспондент «Ъ-СПб».

По его словам, министерство решило «использовать режим профилактики закона». Понятие будет касаться любых третьих лиц, не являющихся иноагентами. «Они даже не аффилированы с иноагентами, но они как третьи лица могут оказывать определенное влияние»,— добавил господин Свириденко.

Предположительно, под эту категорию могут попасть каналы, показывающие иноагентов, нарушающие «традиционные ценности». Им будет выписано предостережение, а затем штраф.

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