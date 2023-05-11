Губернатор назвал ярославскую школу бокса одной из сильнейших в стране

Ярославская школа бокса является одной из сильнейших в стране, а бокс в регионе — массовым видом спорта. Об этом на встрече со спортсменами заявил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Евраев на встрече с боксерами

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Михаил Евраев на встрече с боксерами

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Глава Ярославской области встретился с ярославскими боксерами — победителем первенства Европы по боксу Вячеславом Рогозиным и победительницей первенства России по боксу Владиславой Силиной, а также с тренерами спортсменов —Андреем Бачениным, Валентином Дубенским и Андреем Павловым.

«Ярославские боксеры – одни из сильнейших в стране. Свидетельством этого являются высокие результаты, которых достигают наши спортсмены на отечественной и международной спортивной арене. Мы развиваем бокс как массовый вид спорта в регионе. В этом году открыли боксерский зал в новой школе на 55 учащихся в селе Марково Ростовского района, планируем организовать секцию бокса в Любиме. Возможности для занятий этим видом спорта будут и в спортзалах трех новых школ в Ярославле – на Пашуковской и Большой Федоровской улицах и на Московском проспекте, а также в новом корпусе школы в Угличе»,— сообщил Михаил Евраев.

Как отметил губернатор, бокс в регионе традиционно популярный вид спорта. Им занимается более 2600 человек. На базе спортшкол тренируются около 900 ярославских боксеров в возрасте до 18 лет, работают 33 тренера.

При поддержке областного правительства в регионе уже трижды проводились первенства ЦФО по боксу. Седьмой год в Ярославле проходит всероссийский турнир «Кубок губернатора по боксу». В планах регионального правительства приглашение на спортивные сборы в Ярославскую область молодых боксеров из ЛНР и ДНР, встречи юных спортсменов с чемпионами.

Андрей Иванов