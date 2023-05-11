«Дочка» крымского ж/д перевозчика готова стать оператором аэроэкспрессов в аэропорт Симферополя

Дочерняя компания «Гранд Сервис Экспресс» — «Южная пригородная пассажирская компания» — готова стать оператором железнодорожных пассажирских перевозок в аэропорт Симферополя. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГСЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс» Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс»

«ЮППК готова стать оператором пассажирских перевозок между аэропортом Крыма и городами полуострова, если такое предложение поступит. Пока таких предложений не поступало»,— уточнили в ГСЭ.

11 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в регионе построят железнодорожную ветку к аэропорту Симферополя. Это позволит повысить скорость и качество обслуживания пассажиров в республике. Глава региона отметил, что железнодорожное сообщение с аэропортом в столице Крыма будет осуществляться по принципу работы аэроэкспрессов в Москве и других крупных городах.

Татьяна Ручкина

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