В Ярославской области могут открыть дополнительный диализный центр

В Ростове Ярославской области могут открыть центр гемодиализа. Об этом заявила председатель комитета облдумы по соцполитике Лариса Ушакова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диализный центр в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Диализный центр в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В регионе есть проблема с доставкой пациентов на гемодиализ. В Ярославской области 343 пациента, которые получают специальное лечение в 6 гемодиализных центрах Ярославля и Рыбинска. Они добираются до центров на спецтранспорте, но эта бесплатная услуга ограничена лимитом: 8 поездок в месяц для обычных пациентов и 16 поездок для инвалидов, находящихся на программном гемодиализе.

«Таким пациентам процедура гемодиализа требуется три раза в неделю. Вопрос по доставке иногда решается, что называется, в ручном режиме, машин не хватает»,— пояснила Лариса Ушакова на встрече с областной думе.

Из Ростова людей на гемодиализ возят два рейсовых автобуса. Депутаты думы выяснили, что часть расходов по доставке пациентов оплачивают местные власти. Законодатели пытаются перенести финансирование на областной уровень. Правда, есть и другой путь.

«В ходе обсуждения мы услышали информацию от департамента здравоохранения о том, прорабатывается вопрос по открытию диализного центра в Ростове для пациентов Ростовского, Переславского и Борисоглебского районов», - заявила Лариса Ушакова.

Андрей Иванов