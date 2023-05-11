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Верховный суд не выдал ключи от сараев

Краевой художественный музей проиграл спор за дворовые постройки в центре Краснодара

Верховный суд (ВС) России отклонил кассационную жалобу Краснодарского краевого художественного музея имени Ф. А. Коваленко в рамках спора с компанией «Артсервис» за хозпостройки на улице Советской, 35/1. В девяностые годы ответчик арендовал помещения по данному адресу под ресторан, до сегодняшнего дня несколько построек остаются в его владении. В 2017 году департамент имущественных отношений Кубани передал спорные объекты на праве оперативного управления музею, однако доступ к ним оказался ограничен: помещения закрыты на замок. Музей обратился в суд, чтобы устранить нарушение права пользования зданиями. В итоге суды в иске отказали, ссылаясь на пропущенный срок исковой давности. По оценке юристов, у истца все еще есть шанс пересмотреть дело.

Сотрудники краснодарского музея имени Коваленко уже пять лет не могут попасть в переданные им помещения, поскольку они закрыты на замок предыдущим владельцем

Сотрудники краснодарского музея имени Коваленко уже пять лет не могут попасть в переданные им помещения, поскольку они закрыты на замок предыдущим владельцем

Фото: museum.ru

Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко проиграл спор с компанией «Артсервис» за сараи, расположенные в центре кубанской столицы. Точку в споре поставил Верховный суд РФ, отклонив кассационную жалобу учреждения культуры на решения нижестоящих инстанций по данному делу.

Как следует из материалов суда, в 2017 году департамент имущественных отношений Краснодарского края передал музею на праве оперативного управления три сарая общей площадью 96,8 кв. м на улице Советская, 35/1. Но помещения оказались закрыты на замок, а ключи находятся у владельца — ООО «Артсервис». Музей письменно потребовал, чтобы компания освободила помещения, и получил отказ. По версии ответчика, объекты никогда не являлись государственной собственностью края, поскольку их возведение осуществлялось обществом за свой счет.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Артсервис» зарегистрировано в Краснодаре в 1995 году. Компания специализируется на ресторанной деятельности и оказывает услуги по доставке продуктов питания. Руководитель и бенефициар — Андрей Денисенко. Финансовый отчет в системе отсутствует.

В середине прошлого века объекты недвижимости на улице Советской, 35/1 принадлежали комбинату «Абрау-Дюрсо» на праве государственной собственности. В 1991 году здание с дворовыми сооружениями перешло «Краснодарагропромтрансу». В середине девяностых ООО «Артсервис» арендовало у ассоциации 96,7 кв. м помещения по данному адресу под ресторан. Затем арендодатели несколько раз менялись, договоры аренды перезаключались. В итоге выяснилось, что «Артсервис» пользуется частью помещений без договорных отношений. В 2012 году ГУП «Гостиничный комплекс», на баланс которого перешли строения на улице Советской, 35/1, предложило директору «Артсервиса» заключить договор аренды на занимаемые без правовых оснований помещения. В итоге контракт заключен не был, но часть помещений осталась во владении «Артсервиса».

Разбирая спор, суд первой инстанции применил срок исковой давности: музею передано право оперативного управления на спорное имущество в 2017 году, при этом с иском учреждение обратилось спустя почти четыре года. Кроме того, доводы истца о том, что на нем лежит бремя содержания вышеуказанного имущества, оказались документально не подтверждены.

«Если собственник лишен владения принадлежащим ему имуществом, он вправе обратиться в суд с иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения. В данном случае обращение истца в суд с требованием об устранении препятствий в пользовании имуществом не приведет к восстановлению его права»,— отмечено в решении Арбитражного суда Краснодарского края.

Истец оспорил данное решение в апелляционном порядке, однако кассационный суд вновь встал на сторону ответчика.

Краснодарский юрист Иван Таран считает, что у Краснодарского краевого художественного музея еще есть шанс обжаловать определение Верховного суда РФ, подав жалобу вновь. «Верховный суд и нижестоящие суды отказали музею фактически в связи с пропуском срока исковой давности. Очень важно не забывать про сроки исковой давности при наличии спорных ситуаций»,— отметил господин Таран.

Партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский говорит, что в практике ВС встречаются ситуации, когда заместитель председателя суда все-таки видит в жалобе разумные аргументы и отправляет жалобу на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда. «В целом позиция судов выглядит обоснованной. Истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске. Суд первой инстанции правомерно исходил из того, что требования учреждения направлены на обязание общества передать владение спорными объектами учреждению, поэтому правомерно применил нормы о виндикации и срок исковой давности по заявлению общества»,— резюмирует юрист.

Получить комментарии сторон спора оперативно не удалось.

Наталья Решетняк

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