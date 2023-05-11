«Спортсмены считают несколько иначе»

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил о «моменте тяжелого выбора» для российского спорта. В своем Telegram-канале он намекает на то, что ОКР готов принять решение и не отправлять на международные турниры даже тех спортсменов, которых допустил МОК. Но, несмотря на посыл Позднякова, еще ничего не решено, уверен спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Запрет на выезд для спортсменов на международные турниры в нашей стране уже не кажется чем-то из ряда вон выходящим. Федеральные каналы с завидной периодичностью муссируют эту тему, а тех атлетов, которые несмотря ни на что готовы продолжать делать свою работу, там нет-нет да и называют предателями. Сейчас дошло до реальных действий.

11 мая стало известно, что Международная федерация фехтования не допустила до соревнований некоторых российских звезд, в том числе олимпийских чемпионок Софью Великую и Яну Егорян. После этого президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов решил не отправлять на международные турниры никого. Аргументы следующие: «Мы не будем делить команду на хороших и плохих, на тех, кого там ждут, а кого нет. У нас единая команда. Это сборная команда России».

Только вот спортсмены, даже те, которых отстранили, считают несколько иначе. Олимпийская чемпионка, саблистка Яна Егорян в программе «Есть тема» на «Матч ТВ» открыто говорила, что молодым спортсменам, которые допущены, нужно ехать на международные соревнования: «Я считаю, если будет хоть какая-то возможность, чтобы кто-то поехал на международные соревнования, эту возможность должны использовать».

Но публикация Станислава Позднякова в Telegram-канале четко определяет вектор, которому, видимо, собираются следовать спортивные чиновники.

Мало того что глава ОКР пишет о тяжелом выборе для нашего спорта, так еще и акцентирует внимание на ответственности спортсменов перед товарищами и страной. Пока только моральной.

И, казалось бы, все — точка, и в таком мире никто никуда из наших атлетов не едет. Только вот в Кремле такую позицию не оценили. Вот как отреагировал на ситуацию пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков: «И все-таки мы считаем, что спортсмены должны иметь право на участие в соревнованиях, на отстаивание своей спортивной чести и спортивной чести своей страны».

Получается, глава ОКР с нотками некой трагичности готовит нас к сложному решению вроде как самим отказаться от международных турниров и уйти с гордо поднятой головой, а в Кремле даже сейчас считают, что если есть возможность, то лучше в этих соревнованиях все же участвовать. Любопытно, какое решение будет принято в итоге. Особенно если в Кремле свою позицию не изменят.