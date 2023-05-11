«Спортсмены считают несколько иначе»

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил о «моменте тяжелого выбора» для российского спорта. В своем Telegram-канале он намекает на то, что ОКР готов принять решение и не отправлять на международные турниры даже тех спортсменов, которых допустил МОК. Но, несмотря на посыл Позднякова, еще ничего не решено, уверен спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Запрет на выезд для спортсменов на международные турниры в нашей стране уже не кажется чем-то из ряда вон выходящим. Федеральные каналы с завидной периодичностью муссируют эту тему, а тех атлетов, которые несмотря ни на что готовы продолжать делать свою работу, там нет-нет да и называют предателями. Сейчас дошло до реальных действий.
11 мая стало известно, что Международная федерация фехтования не допустила до соревнований некоторых российских звезд, в том числе олимпийских чемпионок Софью Великую и Яну Егорян. После этого президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов решил не отправлять на международные турниры никого. Аргументы следующие: «Мы не будем делить команду на хороших и плохих, на тех, кого там ждут, а кого нет. У нас единая команда. Это сборная команда России».
Только вот спортсмены, даже те, которых отстранили, считают несколько иначе. Олимпийская чемпионка, саблистка Яна Егорян в программе «Есть тема» на «Матч ТВ» открыто говорила, что молодым спортсменам, которые допущены, нужно ехать на международные соревнования: «Я считаю, если будет хоть какая-то возможность, чтобы кто-то поехал на международные соревнования, эту возможность должны использовать».
Но публикация Станислава Позднякова в Telegram-канале четко определяет вектор, которому, видимо, собираются следовать спортивные чиновники.
Мало того что глава ОКР пишет о тяжелом выборе для нашего спорта, так еще и акцентирует внимание на ответственности спортсменов перед товарищами и страной. Пока только моральной.
И, казалось бы, все — точка, и в таком мире никто никуда из наших атлетов не едет. Только вот в Кремле такую позицию не оценили. Вот как отреагировал на ситуацию пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков: «И все-таки мы считаем, что спортсмены должны иметь право на участие в соревнованиях, на отстаивание своей спортивной чести и спортивной чести своей страны».
Получается, глава ОКР с нотками некой трагичности готовит нас к сложному решению вроде как самим отказаться от международных турниров и уйти с гордо поднятой головой, а в Кремле даже сейчас считают, что если есть возможность, то лучше в этих соревнованиях все же участвовать. Любопытно, какое решение будет принято в итоге. Особенно если в Кремле свою позицию не изменят.