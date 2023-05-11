В Ярославской области из реки достали 50 км сетей

В Ярославской области в Пошехонском районе на реке Ухра состоялась акция «Всероссийский день без сетей», в ходе которой участники достали 866 кг брошенных сетей общей длиной 50 км. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Валерий Холодов в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Холодов, телеграм-канал Фото: Валерий Холодов, телеграм-канал

В акции задействовали катер рыбоохраны Ярославской области «Инспектор Торшинин», названный в честь сотрудника Московско-Окского территориального управления Росрыболовства, погибшего во время рейда в апреле 2019 года.

По информации зампреда, за прошлый год в рамках рейдов по пресечению нарушений незаконной добычи водных биологических ресурсов было выявлено 1,2 тыс. нарушений, 506 сетей и 318 орудий лова.

Алла Чижова