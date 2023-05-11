Доходы Петербурга упали на 9,4% за четыре месяца

Доходы бюджета Санкт-Петербурга превысили 397 млрд руб. к 1 мая, что составило 38% годового плана. Это на 9,4% меньше, чем четырьмя месяцами ранее. Об этом 11 мая сообщил вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников.

Годовой план составляет 1,049 трлн руб. К 1 мая бюджет пополнился на 386 млрд руб. из налоговых и неналоговых поступлений. При этом 178 млрд руб. город получил от налога на прибыль организаций — на 22% меньше, чем годом ранее. «Ожидаемое снижение поступлений от организаций — бывших участников КГН компенсируется опережающим ростом налога от организаций основного круга налогоплательщиков — рост в 1,4 раза»,— добавил господин Корабельников.

С НДФЛ Петербург получил 103 млрд руб., что на 12% меньше аналогичного периода в 2022 году. Это вице-губернатор связывает с переходом на единых налоговый платеж. Темп роста поступлений по упрощенной системе налогообложения вырос до 114,8%. Так, в бюджет поступило 33 млрд. руб.

Расходы Петербурга составили 267 млрд руб. По словам господина Корабельникова, это составляет 22% от годового плана. При этом расходы выросли на 41 млрд руб.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте