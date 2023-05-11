В Славянске-на-Кубани благоустроить экотропу за 95 млн рублей планируют к концу года

К концу 2023 года в Славянске-на-Кубани планируют завершить благоустройство экотропы «Утиные плавни» на озере Толока. Ее дизайн-проект стал одним из победителей Всероссийского конкурса в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На работы из федерального бюджета выделили 95 млн руб., сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«В его создании принимали участие жители, они голосовали за размещение необходимых для них объектов на этой территории. Сейчас выполнение работ — 18%. Но к концу года благоустройство зоны отдыха планируют завершить»,— отметил вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Проект предполагает реконструкцию набережной около Северного парка со стороны улицы Запорожской. Вдоль озера планируют сделать освещение, смотровые площадки и пирсы, а также места для отдыха. Кроме того, пространство будет разделено на общественную, просветительскую и тихую зоны.

Победителями всероссийского конкурса также стали Анапа, Апшеронск, Армавир и Курганинск. В них также идут работы.

Татьяна Ручкина

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