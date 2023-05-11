Строители прошлись по вырубкам

Группа компаний «Альфа» начала работы по возведению жилого дома премиум-класса в центре Перми (ул. Островского, 1). Ранее участок под застройку находился в аренде у руководителя компании Сергея Ширинкина. В 2021 году по факту незаконной вырубки деревьев на территории будущей стройплощадки следственными органами МВД было возбуждено уголовное дело. Расследование дела было приостановлено из-за неустановления виновных, но прокуратура отменила его как незаконное. Администрация Перми пыталась взыскать со строителей ущерб от вырубки в рамках гражданско-правовых отношений, но Индустриальный райсуд отказал в удовлетворении требований.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт застройщика ЖК Фото: сайт застройщика ЖК

Разрешение на возведение шестиэтажного клубного жилого дома «Петропавловский» группа компаний «Альфа» Сергея Ширинкина получила 18 апреля текущего года. По данным открытых источников, дом планируется сдать во втором квартале 2025 года. Объект позиционируется как дом премиум-класса, в котором будет всего 28 квартир, а также подземная парковка на 24 места. При строительстве планируется использовать технологию монолитного каркаса, а наружные и межквартирные стены выполнят из керамического кирпича.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Сергей Ширинкин является руководителем нескольких ООО, объединенных в группу компаний «Альфа». Согласно данным сайта группы, ее предприятия занимались строительством ЖК «Балатовский» (ул. Мира, 100), ЖК «Олимп» (ул. Локомотивная, 1а), «Этто дом» (ул. Карпинского, 49а). Также ГК «Альфа» реализовала два девелоперских проекта по ул. Барамзиной, 38 и ул. Малой, 2. Всего группа построила в Перми 24 многоквартирных жилых дома.

Дом возводится на участке площадью чуть больше 1,2 тыс. кв. м, который господин Ширинкин получил в 2020 году изначально в аренду под строительство торговой точки. Сейчас участок находится в частной собственности с разрешенным видом использования под средне­этажную застройку. В июле того же года на этой территории было спилено 27 деревьев — кленов, тополей и лип. Местные жители обратились в прокуратуру, по материалам проверки следственное подразделение УМВД Перми, обслуживающее территорию Ленинского района, возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений группой лиц по предварительному сговору).

Изначально в возбуждении уголовного дела было отказано, так как следователи получили показания, что рабочие распиливали уже ранее поваленные деревья. Таким образом, никакого ущерба насаждениям на территории города нанесено не было. Но жильцы близлежащих домов рассказали представителям прокуратуры и МВД, что 6 июля прошлого года были уничтожены живые деревья. Свои доводы они подтвердили видео­записями и фотографиями. Кроме того, метеорологи предоставили информацию, что на данной территории никаких погодных явлений, которые могли бы вызвать их падение, не наблюдалось. Параллельно администрация города пыталась взыскать с господина Ширинкина ущерб от вырубки деревьев в размере 2,2 млн руб., но Индустриальный райсуд в удовлетворении исковых требований муниципалитету отказал.

Расследование уголовного дела неоднократно приостанавливалось в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых. По данным «Ъ-Прикамье», Сергей Ширинкин и представители подрядной организации, которая осуществила вырубку, проходят по уголовному делу в качестве свидетелей. В апреле прокуратура отменила очередное постановление следствия о приостановлении уголовного дела в связи с нарушением уголовно-процессуального законодательства. Как говорят знакомые с ситуацией источники, в адрес начальника отдела полиции №6, который обслуживает территорию Ленинского района Перми, надзорный орган внес представление об устранении нарушений.

С Сергеем Ширинкиным по известному редакции номеру связаться не удалось. После возбуждения уголовного дела в 2021 году в приемной ГК «Альфа» пояснили, что вопросы, связанные с участком по ул. Островского, 1, он обсуждать не намерен.

Дмитрий Астахов