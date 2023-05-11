Все реже чаща

Администрация Перми планирует вывести из состава особо охраняемой природной территории местного значения — охраняемого ландшафта «Черняевский лес» часть земли под базой отдыха «Чайка». Участок по ул. Встречной, 33 принадлежит бизнесмену Максиму Итунину. В мэрии объясняют свои намерения отсутствием лес­ной растительности на площадке. Взамен этой территории власти хотят включить в ООПТ близлежащий участок площадью более 20 га с растениями и ценными почвами. По мнению одних экспертов, если на исключаемой из ООПТ земли нет ценной растительности, то ее можно использовать для строительства. Другие собеседники говорят, что девелоперам правильнее заниматься реновацией устаревшей жилой застройки, нежели осваивать лесные участки.



Глава Перми внес в гордуму проект решения об изменении границ особо охраняемой природной территории местного значения — охраняемого ландшафта «Черняевский лес» (внесение изменений в решение гордумы от 2009 года об организации ООПТ «Черняевский лес»). Как указано в документе, схему границ ООПТ предлагается изложить в новой редакции. В администрации Перми «Ъ-Прикамье» пояс­нили, что из состава ООПТ «Черняевский лес» планируется исключить 5,3 га на ул. Встречной. Взамен в особо охраняемую территорию внесут участок площадью более 20 га с высокой природоохранной ценностью.

По данным городского управления по экологии и природопользованию, изменить границы ООПТ хотят из-за утраты части существующей территории научного, культурного, эстетического и иного особого значения. «Ввиду несоответствия федеральному закону „Об особо охраняемых природных территориях“ предлагается исключить участок, на котором отсутствует лесная растительность»,— заметили в управлении. Исключить предложено безлесную часть участка по ул. Встречной, 33 площадью 5,3 га, где располагается база «Чайка». Часть этой территории, покрытая «древесной растительностью», исключению из ООПТ не подлежит. Безлесная площадка на базе «Чайка» находится в хозяйственно-функциональной зоне ООПТ. С момента создания ООПТ площадка по ул. Встречной, 33 принадлежала оздоровительному лагерю «Чайка» и использовалась для хозяйственного природопользования. Изначально развивать территории предусматривалось без природоохранного статуса, указанная земля никогда не входила в состав Пермского городского лесничества.

Включить в состав ООПТ «Черняевский лес» мэрия намеревается другой близлежащий участок, покрытый деревьями (более 20 га). «На его территории обнаружены редкие темногумусовые красноцветные почвы, занесенные в Красную книгу почв Пермского края. Также на участке в долине реки Мулянки представлен пример аквальной экосистемы, не встречающийся на ООПТ „Черняевский лес“, 86% территории покрыто растительностью, обнаружено 248 видов растений»,— перечисляют характеристики площадки в управлении по экологии и природопользованию.

Ранее исключение одной и включение другой территории в ООПТ обсудили на заседании экспертной комиссии по оценке предложений о создании, изменении границ и реорганизации ООПТ местного значения Перми. В эту комиссию входят представители научного сообщества и общественных экологических организаций, они решили, что предложения мэрии соответствуют ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». В случае одобрения этого вопроса Пермской думой общая площадь ООПТ «Черняевский лес» вырастет с 685,97 до 701,37 га.

Напомним, в начале 2022 года местная компания «Макс-СБ» бизнесмена Максима Итунина приобрела у Народного банка Казахстана базу отдыха «Чайка» в Перми. Господин Итунин является сыном известного в прошлом пермского бизнесмена Александра Итунина, бывшего совладельца курорта «Усть-Качка» и делового парт­нера собственника строительного холдинга «Мегаполис» Леонида Крепака.

Максим Итунин не стал комментировать планы мэрии об исключении площадки на ул. Встречной из зоны ООПТ. «„Мегаполис“ не имеет планов на освоение этого участка»,— заметил директор по развитию группы «Мегаполис» Михаил Крепак.

Совладелец холдинга «Город мечты» Андрей Ляшков полагает, что если решение об исключении из зоны ООПТ указанной площадки будет принято, ситуацией могут заинтересоваться экоактивисты, тогда проект получит широкий общественный резонанс. Андрей Ляшков подчеркнул, что является сторонником реновации уже застроенных территорий города. Так, в центральном планировочном районе Перми, например на улицах Куйбышева, Соловьева и других, много территорий, занятых 2- и 3-этажными морально устаревшими домами. Эти территории можно застраивать современными многоэтажными домами, сохраняя лесные участки.

«Я всегда на стороне сохранения и защиты природы, но если земля в 5 га — это территория без лесных насаждений, ценных растений, животных и водоемов, то при наличии платежеспособного инвестора, формирования объектов жилой и социальной инфраструктуры данная площадка будет более полезной для жителей Перми. В этом варианте исключение „пустого“ участка из ООПТ, скорее, плюс для города. Любому современному городу важно территориально развиваться»,— рассуждает руководитель УК Gold Realty Group Светлана Костромина. Эксперт полагает, что площадка на ул. Встречной подходит для жилищного строительства, для объектов в сфере отдыха. Здесь хорошо впишутся мало- и среднеэтажные дома или таунхаусы. Жилая застройка участка в 5 га — это уже комплексное освоение, включающее и социально-значимые объекты инфраструктуры. «В данной локации могут гармонично вписаться и иные проекты регионального уровня: аквапарк, спа-отель, оздоровительный центр, термальный комплекс и прочее. При выборе данных вариантов необходимо учитывать инвестиции в дорожную развязку, так как подобные объекты значительно усилят транспортную нагрузку на местность»,— добавляет Светлана Костромина.

Евгения Ахмедова