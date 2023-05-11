Общественные приемные ярославского губернатора помогли решить 2600 проблем жителей

Общественные приемные ярославского губернатора помогли более 7 тыс. жителей, решив 2600 проблем. Статистику озвучили на встрече главы региона Михаила Евраева с руководителями общественных приемных в муниципальных образованиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор с руководителями приемных

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Губернатор с руководителями приемных

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Согласно данным правительства Ярославской области, в регионе работает 21 губернаторская приемная. С 2017 года через них прошли более 3,5 тыс. обращений.

«Общественные приемные существуют в регионе более шести лет. Главная цель, которая перед ними ставилась, – сделать обращения граждан в органы власти максимально доступными. За прошедшие годы институт приемных доказал свою эффективность»,— заявил Михаил Евраев.

В пресс-службе ярославского правительства очертили круг вопросов, которые решают общественные приемные. Это помощь ветеранам, многодетным семьям, решение проблем погорельцев, транспортные проблемы. Представители общественных приемных обязательно участвуют в днях бесплатной юридической помощи, которые ежемесячно организует областное правительство.

Губернатор высказал слава благодарности сотрудникам общественных приемных за работу и пригласил их участвовать во встречах с жителями, которые сейчас активно проводят главы районов и руководители областных органов власти.

«Людям необходимо иметь возможность достучаться до органов власти, высказать точку зрения о какой-то проблеме. И нам важно, чтобы общественные приемные были частью большой работы всего правительства региона, наших муниципальных администраций по решению тех вопросов, которые волнуют жителей, – отметил Михаил Евраев.

Андрей Иванов