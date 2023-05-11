В Екатеринбурге во время майских продолжительных выходных примерно на 10% упала посещаемость ресторанов. Участники рынка объясняют это плохой погодой, дорожными перекрытиями в центре города и тем, что часть «ресторанной аудитории» уехала. Средний чек, по сравнению с прошлыми майскими праздниками, вырос примерно на 10% из-за роста стоимости продуктов. Некоторые эксперты прогнозируют, что в летний сезон возможно сокращение числа веранд.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Посещаемость ресторанов в Екатеринбурге на майских праздниках снизилась приблизительно на 10%, по сравнению с обычными выходными, рассказали «Ъ-Урал» участники рынка. «В этом году праздничные мероприятия прошли в режиме повышенных мер безопасности, и некоторые граждане испугались посещать центральную часть города, что стало одной из причин падения числа гостей в ресторанах»,— сказал вице-президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Олег Пономарев.

«Майские праздники — не время высоких выручек ресторанов. Да, в местах массового присутствия людей было оживленно, но во время парада город наполняют не ресторанные гости. Ресторанная аудитория старается выехать за город на природу или улететь в отпуск»,— объяснил ресторатор Кирилл Шлаен (рестораны «Агонь» «Большой грузинский», Double grill & bar и другие).

Операционный директор компании Resta Management (рестораны «Паштет», Forest, Cafe 36, Pan Smetan, Момо) Ольга Золотухина объяснила падение посещаемости плохой погодой и дорожными перекрытиями в центре города. «Некоторые рестораны недосчитывались ряда гостей. Например, такси не могло проехать к месту, и люди выбирали заведения в других районах или вовсе уезжали из города»,— отметила госпожа Золотухина. Впрочем, она добавила, что несколько ресторанов все же смогли побить собственные рекорды прошлых лет.

«Заведения с более демократичным ценником оттока не наблюдали»,— пояснила она.

Средний чек в ресторанах по сравнению с прошлыми майскими праздниками вырос примерно на 10% из-за роста стоимости продуктов, рассказала Ольга Золотухина. «В прошлом мае сильно ощущались последствия скачка курса доллара, который произошел в марте–апреле, поэтому себестоимость была высокая. В этом году не выше»,— добавил Кирилл Шлаен. По словам ресторатора Елены Ташкиновой («Жадина Говядина»), рост себестоимости блюд за год составил от 10 до 30%.

Предстоящий летний сезон, по прогнозам участников рынка, рекордным по выручке не станет.

«Крупных туристических событий в городе не планируется, поэтому ничего экстраординарного произойти не должно, все будет зависеть от погоды»,— отметил господин Шлаен.

В ассоциации кулинаров и рестораторов предположили, что в Екатеринбурге может открыться меньше летних площадок. «Поменялся порядок согласования участков. Те, у кого уже были договоры под земельные участки, откроются и будут работать, а те, кто только хочет зайти на рынок,— испытывают сложности»,— пояснил Олег Пономарев.

В администрации Екатеринбурга «Ъ-Урал» уточнили, что департамент архитектуры градостроительства и регулирования земельных отношений мэрии разработал методические рекомендации к внешнему виду летних веранд. «Они содержат общие принципы организации летних кафе с учетом архитектурного контекста, функциональности и комфорта для горожан. Летнее кафе может быть оборудовано мобильной мебелью — столами, стульями, зонтами, навесами, мобильным озеленением. Дизайн-проекты поступают на рассмотрение в комитет по товарному рынку, он направляет служебную записку в департамент архитектуры, а тот сообщает о допустимости размещения летнего кафе»,— пояснили «Ъ-Урал» в департаменте архитектуры.

В пресс-службе мэрии отметили, что тенденции сокращения летних веранд в Екатеринбурге не наблюдается. Всего в 2023 году в городской комитет по товарному рынку поступили 15 заявлений о включении в схему размещения мест для летних веранд. «Летних кафе меньше не становится. В этом году они даже начали открываться рекордно рано. Например, в “Большом грузинском” оно работало уже с 26 апреля»,— подтвердил Кирилл Шлаен.

Катерина Якушева