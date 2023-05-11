Дворы в Ярославле выложат плиткой

В Ярославле началось первое в 2023 году благоустройство дворовых территорий, работы идут на улицах Саукова и Залесская. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ремонт двора в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Ремонт двора в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как пояснили в мэрии, в этом году в Ярославле будет комплексно благоустроено 38 дворовых территорий, из них в 23 дворах появятся детские игровые комплексы. Общий объем финансирования составил 291,04 млн руб., в эту сумму включено и завершение работ в 45 дворах, которые не доделали в 2022 году. Благоустройство всех территорий хотят закончить до 1 сентября.

В мэрии назвали несколько отличительных особенностей дворового благоустройства 2023 года. Так пешеходные дорожки во дворах вместо асфальтировки выложат плиткой. Детские городки поставят только там, где жители согласились взять на себя расходы по их содержанию.

«Детские площадки уже спроектированы — предусмотрено ограждение и ударопрочное покрытие. Если на благоустроенной дворовой территории располагается контейнерная площадка, то она будет заменена на новую конструкцию, отвечающую всем современным требованиям. В некоторых дворах по решению жителей будут обустроены парковки»,— рассказали в мэрии.

Согласно порталу госзакупок, на данный момент определен подрядчик по одному лоту. ООО «ЯСК» выполнит благоустройство дворов в Заволжском районе Ярославля, стоимость муниципального контракта — 24,9 млн руб. Самые масштабные работы запланированы во дворах домов №17,19 и 21 на улице Саукова. Помимо дорожных работ, здесь поставят новую контейнерную площадку и проведут работы с освещением.

Андрей Иванов