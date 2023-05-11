В выходные на Кубани ожидаются дожди и похолодание

Из-за действия циклонов в выходные на Кубани прогнозируются дожди и падение температуры. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pixabay Фото: Pixabay

Регион продолжает оставаться под влиянием циклонов, которые один за другим сменяют друг друга, вызывая обильные дожди и ухудшение погодных условий. Кроме того, затоки воздушных масс с севера способствуют продвижению холодного воздуха на юг, сообщают синоптики.

«В результате сложившихся синоптических обстоятельств в выходные дни в Краснодарском крае ожидаются дожди, а температурный режим все еще будет ниже климатической нормы на 3–6 градусов Цельсия… В отдельных районах прошумят кратковременные дожди и грозы; местами в предгорных районах и горах ожидается сильный дождь»,— говорится в сообщении.

Преимущественно сильных осадков не будет на Черноморском побережье. Лишь в Туапсинском районе местами пройдет кратковременный дождь, ожидается, что в субботу он будет сильным и с грозой.

Температура воздуха ночью будет опускаться до +6, на Азовском побережье — до 9 градусов Цельсия. Днем ожидается до +22, местами в юго-восточных районах — до 15 градусов Цельсия. В горах ночью — до +2, днем — до 12 градусов Цельсия. На Черноморском побережье температура воздуха ночью — до +14, днем — до 21 градуса Цельсия.

Михаил Волкодав

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