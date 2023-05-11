Прокуратура Адыгеи оспорила прогнозный план приватизации имущества Майкопского района

Как стало известно «Ъ-Кубань», Верховный суд Республики Адыгея рассмотрит иск прокуратуры региона о признании недействительным Прогнозного плана приватизации муниципального имущества МО «Майкопский район» на 2023 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Документ принят Советом народных депутатов в конце декабря прошлого года. В нем содержится 16 пунктов. В частности, приватизации подлежат земельные участки и нежилые здания: бывший детский сад, котельная, плодоплатформа и пр. Имущество расположено в станицах Абадзехской, Кужорской, Курджипской, Дагестанской и поселке Каменномостском.

«Действующим законодательством при отчуждении права муниципальной собственности на здание, строение или сооружение предусмотрена одновременная передача прав на земельный участок, занятый такими объектами. Прокуратура установила, что в нарушение закона "Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального образования "Майкопский район" на 2023 год" предусматривает приватизацию нескольких земельных участков и расположенных на них зданий как самостоятельных объектов недвижимости»,— рассказала «Ъ-Кубань» старший помощник прокурора Республики Адыгея Ярослава Тараканова.

Прокуратура республики подготовила исковое заявление с требованием о признании недействующим прогнозного плана в противоречащей закону части.

Наталья Решетняк

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