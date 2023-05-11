На двух улицах Краснодара с 13 мая изменят правила движения автомобилей

С 13 мая в Краснодаре в силу вступят изменения в движении машин на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и 40-летия Победы, а также на пересечении улиц Дзержинского и Кореновской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

При движении по улице Восточно-Кругликовской от улицы Черкасской водители больше не смогут поворачивать налево на пересечении с улицей 40-летия Победы. Новое правило внедряют для увеличения пропускной способности перекрестка и минимизации на нем ДТП.

На пересечении улиц Дзержинского и Кореновской, двигаясь по кольцу, водители теперь должны будут уступать дорогу выезжающим с улицы Кореновской. Это сделано для исключения объезда транспорта и увеличения выпуска машин с прилегающего микрорайона.

«Данные участки мы часто разбирали на совещаниях по безопасности дорожного движения. Поэтому было решено реорганизовать здесь схему движения транспорта»,— отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Татьяна Ручкина

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