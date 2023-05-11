«Росводоканал Краснодар» построит сети для батутного центра

«Росводоканал Краснодар» приступил к строительству сетей водоотведения к спортивному комплексу для прыжков на батуте. Работы идут в рамках реализации инвестиционной программы.

Фото: пресс-служба Краснодар Водоканал

Батутный центр по ул. им. Фадеева, 421/1 находится на площади 2,5 тыс. кв. м. В нем будет оборудован большой зал для прыжков на батуте.

Специалисты «Росводоканала Краснодар» проложат сети с глубиной залегания от полутора до двух метров, используя современную технологию горизонтально направленного бурения. Этот метод позволит выполнить все работы без повреждения асфальтового покрытия территорий, находящихся в непосредственной близости от объекта.

«В рамках проводимых мероприятий специалисты выполнят прокладку сетей с высокими техническими характеристиками и сроком эксплуатации не менее 50 лет»,— рассказал директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов.

Строительство сетей планируется завершить до конца июля.

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