«Дональд Трамп верен себе»

Экс-президент США Дональд Трамп вновь обещал урегулировать конфликт на Украине за 24 часа. Это произойдет, если он вновь изберется на этот пост. Соискатель высокой должности фактически ушел от ответа на вопросы о возможной победе Киева и ордере на арест президента России Владимира Путина. При этом Трамп призвал Европу тратить больше денег на поддержку украинской государственности. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Трамп по-прежнему пользуется доверием Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Бывший президент США Дональд Трамп принял участие в популярной программе «Таунхолл» на телеканале CNN. Он, в частности, ответил на острые вопросы о происходящем вокруг Украины. Впрочем, точнее будет сказать, грамотно ушел от ответов, но вновь пообещал урегулировать конфликт за 24 часа. Для этого экс-глава Белого дома намерен встретиться и с Владимиром Путиным, и с Владимиром Зеленским. И разом их двоих убедить найти конструктивное решение.

Прежде нужно, наверное, рассказать о том, что это были за острые вопросы. В принципе, ничего особенного. Трампа спросили, продолжит ли он поддерживать Украину в случае повторного избрания и в целом желает ли он ей победы. На вопрос, является ли Путин военным преступником, Трамп заметил, что главное — мир, а обвинения в адрес российского лидера и ордер на его арест едва ли могут способствовать началу диалога.

Экс-президент США, конечно же, повторил свой коронный тезис о том, что, если бы он оставался при власти, трагических событий удалось бы избежать. Для начала нужно сказать, что господин Трамп все это уже обещал во время своей первой президентской кампании. Дело в том, что конфликт на Украине длится с 2014 года, и он его не прекратил, как ни пытался. И Северную Корею он не обуздал, равно как и Китай, который по-прежнему остается для Америки большой проблемой.

И с Путиным он встречался, и с Зеленским, и даже с Ким Чен Ыном. Но, как видно, не получилось убедить их одуматься. Видимо, сейчас есть второй шанс. Еще экс-глава Белого дома продвигает идею о том, что забота об Украине — в первую очередь прерогатива Европы, поскольку именно туда Киев и стремится. А Америка, получается, как бы и ни при чем. Где родился, там и пригодился. Что-то вроде этого.

Трамп верен себе. Ничего нового — все как раньше. Если не получится, то всегда можно сказать, что виноваты демократы, внешние и внутренние силы, которые вставляли палки в колеса и не дали ничего сделать. Но в России по-прежнему живет надежда, что бывший президент США сумеет вернуть западный мир в конструктивное русло. Последний одумается и осознает, что был не прав.

Плюс к этому он устанет от Украины и поймет бесперспективность своей политики. Собственно, победа Трампа и будет свидетельством этой самой усталости.

Пусть даже ему и не удастся ничего изменить, но в целом процесс этот рано или поздно пойдет в ту сторону, которая устраивает Москву. А мы можем и подождать — ничего страшного.

Тезис этот, конечно же, спорный, однако впору спросить: а есть ли какой-то другой? Похоже, что нет. Значит, нужно верить и ждать прихода Трампа или просветления коллективного Запада с одной стороны и поддержки Китая с другой. И тогда будет справедливый мир, поделенный на сферы влияния или, выражаясь более респектабельным языком, зоны стратегических интересов. Единственное, что здесь можно сказать или, вернее, повторить, — плохо от кого-либо зависеть и на кого-то надеяться. Но получается, что иного выхода, может, и не остается, к великому сожалению.

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