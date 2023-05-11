Доклад вылился не в то русло

Депутаты Курултая Башкирии назвали не соответствующим теме доклад замминистра ЖКХ республики Юрия Палтусова о работе водоканалов с момента передачи контроля над ними на республиканский уровень в 2020 году после внесения изменений в закон «О местном самоуправлении». Председатель комитета парламента республики по местному самоуправлению Салават Хусаинов настойчиво пытался услышать от замминистра об улучшении положения переданных республике водоканалов, но желаемой информации, судя по его реакции, не получил. В итоге депутаты решили пожаловаться на «слабый» доклад вице-премьеру Ильшату Тажитдинову, курирующему ЖКХ республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Члены комитета по местному самоуправлению Курултая Башкирии раскритиковали заместителя министра ЖКХ республики Юрия Палтусова, который выступил перед ними с докладом о работе региональных водоканалов. В 2020 году были внесены изменения в республиканский закон «О местном самоуправлении», по которым полномочия по организации водоснабжения, определению водоснабжающей организации для муниципалитетов, установлению нормативов состава сточных вод перешли с муниципального уровня на региональный. Тогда, как сообщал «Ъ-Уфа», муниципальные водоканалы Уфы, Кумертау, Салавата и Сибая поменяли организационную форму, став ГУПами. В 2021 году аналогичные изменения произошли на предприятии в Октябрьском.

Господин Палтусов сообщил депутатам, что в 2022 году объем федерального финансирования, выделенного Башкирии на модернизацию объектов питьевого водоснабжения, составил 2,16 млрд руб., а в текущем году запланировано еще 1,16 млрд руб. Кроме этого республика планирует привлечь 4,8 млрд руб. из Фонда национального благосостояния. Все водоканалы по-прежнему убыточны: в прошлом году республика просубсидировала их на 693 млн рублей, на 2023 год предусмотрено 665 млн. Средства выделяются на компенсацию выпадающих доходов предприятий из-за сдерживания ими роста тарифов.

Заместитель министра также перечислил проблемы отрасли: в 13 райцентрах Башкирии нет централизованной системы канализации, до нормативов очищаются только 15% стоков, износ сетей водоснабжения составляет 62%, а водоотведения— 64%. Однако только этих цифр оказалось недостаточно.

Возглавляющий комитет Салават Хусаинов, долгое время проработавший в системе ЖКХ, потребовал объяснить, как переданный на республиканский уровень контроль над водоканалами изменил их финансово-хозяйственное положение. Господин Палтусов ответил, что ситуация улучшилась — предприятиям закупили технику, помогли привлечь средства.

«Только по «Уфаводоканалу» привлекли на капремонт 2,5 млрд рублей и еще на 2,5 млрд готовим заявку — никогда такого не было»,— заявил он.

На это теряющий терпение господин Хусаинов парировал, что ранее предприятие получило на строительство третьей линии очистных сооружений 6 млрд руб., и посоветовал чиновнику быть осторожнее в заявлениях. Господин Палтусов вспомнил этот факт.

«Ну, а что тогда говорить, что никогда не было»,— добавил председатель комитета.

Салават Хусаинов еще несколько раз попытался выяснить, насколько улучшилось положение переданных республике водоканалов, эффективнее ли стали проводить программы, о которых шла речь в докладе, но заместитель министра лишь добавил, что республика утвердила положения о закупках для каждой территории и взяла под контроль сделки со стоимостью, превышающей 10% от уставного капитала, а предприятия теперь не отвлекаются на непрофильные мероприятия.

«Должно быть: было вот так, стало вот так. Принятие закона помогло, чтобы все эти программы заработали или нет?» — объяснял уже чуть ли не на пальцах, раздражаясь еще больше, господин Хусаинов.

В итоге уставшие допытываться до сути вопроса депутаты решили принять информацию к сведению и отпустить замминистра. Однако они намерены войти в состав горсорганов, контролирующих строительство и модернизацию систем водоснабжения и отведения. Соответствующее предложение они направят в правительство республики.

Уже после ухода чиновника депутат Ирек Нигматуллин назвал доклад «слабым», не показавшим никаких перспектив, не содержавшим анализа и как будто собранным из старых отчетов. Он обратил внимание на то, что тарифы на водоснабжение и водоотведение в разных муниципалитетах отличаются «десятикратно», и попросил проинформировать о произошедшем курирующего МинЖКХ вице-премьера Илшата Тажитдинова.

Господин Хусаинов пообещал, что необходимые меры будут приняты.

Передача водоканалов на республиканский уровень ранее уже вызывала дискуссии. Так, спор возник по поводу преобразования в ГУП Стерлитамакского «Межрайкоммунводоканала», которое планировалось в январе 2023 года. В ноябре прошлого года замглавы администрации Стерлитамака Ильдар Гарифуллин заявил, что администрация города хочет оставить предприятие в собственности муниципалитета.

Наталья Александрова