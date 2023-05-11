В банкротство добавили «Искру»

В Уфе на продажу выставлено здание кинотеатра «Искра» по начальной максимальной цене 210,5 млн руб. Торги проводятся на снижение до 145 млн руб., итоги будут подведены 1 июня. Это уже третий по счету аукцион по реализации комплекса в текущем году. На прошлой неделе здание частично пострадало от пожара. Эксперты по коммерческой недвижимости отмечают, что кинотеатр может быть интересен инвестору для сдачи в аренду торговым сетям. Вместе с тем он требует серьезных вложений для реконструкции; помимо этого, часть здания является памятником архитектуры, что накладывает определенные ограничения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание «Искры» продают в третий раз с начала года

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Здание «Искры» продают в третий раз с начала года

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Конкурсный управляющий уфимских ООО «Лира» и ООО «Флэйм» Алексей Емельянов выставил на продажу здание кинотеатра «Искра» на проспекте Октября в Уфе по начальной максимальной цене 210,5 млн руб. Цена продажи будет последовательно снижаться несколько раз до 1 июня, когда составит 145 млн руб. Заявки также принимаются до 1 июня, подведение итогов торгов назначено на этот же день. На сегодняшний день, по данным электронной площадки «Сбербанк-АСТ», заявок на участие в торгах не поступало.

Одним лотом продается имущество «Лиры», которой принадлежит «новое» здание «Искры», включая зал IMAX общей площадью 1,2 кв. м, пять билетных касс, кассовое оборудование, кинопроектор IMAX и 347 кресел. В собственности «Флейма» находится основное, «старое» здание кинотеатра, разделенное на две части площадью 2,6 тыс. кв. м и 2,4 тыс. кв. м, кинопроектор Christie, сервер Dolby, пять киноэкранов, около 600 кресел, а также право аренды земельного участка под «Искрой» площадью 4,5 тыс. кв. м до середины 2043 года. Часть здания (2,4 тыс. кв. м) является объектом культурного наследия.

Кадастровая стоимость зданий составляет, соответственно, 43,3 млн руб., 88,7 млн руб., 144,3 млн руб., участка — 56,1 млн руб. Согласно оценке, проводимой в прошлом году, рыночная стоимость всего имущества оценена в 233,8 млн руб. Техническое состояние зданий указано как «хорошее».

«Лира» и «Флэйм» были признаны банкротами в мае и июне 2022 года по заявлению ООО «Экотехнологии» (также является банкротом). Все три компании контролировал предприниматель Константин Воронцов. В 2021 году арбитражный суд Башкирии по заявлению конкурсного управляющего «Экотехнологии» привлек к субсидиарной ответственности на 493,9 млн руб. по долгам компании аффилированных с ней лиц: Константина Воронцова, «Лиру», «Флейм», АО «Компания «Перспектива» и так далее. Установлено, что компании в 2011 году привлекали средства «Инвесткапиталбанка» для строительства в Татарстане завода по производству резинового гранулята. Соответствующий инвестпроект намеревалось реализовать ООО «ЭкоТехнологии-Алабуга». Однако часть кредитных средств была выведена из проекта, завод не был построен. В 2019 году компания «Перспектива», которая принадлежала Константину Воронцову, продала здание кинотеатра «Лире» и «Флейму».

Здание кинотеатра «Искра» построено в 1970 году. В конце 1990-х годов кинотеатр был реконструирован. В 2002 году зал был разделен на два, а через несколько лет к основному зданию пристроили еще три зала. С февраля 2021 года «Искра» не работает.

В 2022 году Башкультнаследие утвердило границы и режим использования территории объекта культурного наследия кинотеатра. На его территории запрещено строительство капитальных объектов, проведение земляных и мелиоративных работ и так далее.

Это уже третьи по счету торги по продаже «Искры». Первые начальной стоимостью 234 млн и 210,5 млн руб. проводились в феврале и марте текущего года и были признаны несостоявшимися из-за отсутствия участников. В прошлом году на продажу выставлялись отдельные помещения в здании площадью 1,2 тыс. кв. м за 64,5 млн и 54,8 млн руб., заявок также не поступило.

6 мая в здании «Искры» вспыхнул пожар. Загорелись пристрой и обшивка фасада. Пострадавших не было. По данным республиканского МЧС, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем в террасе неустановленными лицами. В настоящее время фасад закрыли баннером.

Конкурсный управляющий Алексей Емельянов вчера сообщил «Ъ-Уфа», что в случае отсутствия покупателей кредиторы будут принимать решение о дальнейшей судьбе реализуемого имущества.

Директор по развитию Центра коммерческой недвижимости Евгения Долганова считает, что кинотеатр может быть интересен профессиональным инвесторам для дальнейшего перепрофилирования под торговое здание для сдачи его в аренду. «Эта локация давно интересна продуктовым сетям, так как на этой стороне проспекта нет большого супермаркета. Также удачное место для дарк-сторов (формат склада, в котором собирают товары для формирования онлайн-заказов и дальнейшей передачи в доставку) типа «Самоката» и «Яндекса». Высота потолка в части помещений позволяет организовать развлекательные детские форматы. Отдельно стоящее здание позволяет работать после 23 часов, что важно для крупных ресторанных концепций и клубов»,— прокомментировала Евгения Долганова.

Влада Шипилова