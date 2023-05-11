«Откаты» передавались под лестницей

В Омске суд рассмотрит уголовное дело бывшего инженера ТЦ «Мега» 42-летнего Дениса Безбородова, который обвиняется в коррупции. По данным Следственного комитета (СКР), инженер, чья официальная зарплата составляла около 65 тыс. руб. в месяц, в течение восьми лет получал от знакомого бизнесмена «откаты» за заключение договоров на выполнение строительных работ в ТЦ. Общая сумма подношений составила почти 17 млн руб. В качестве обеспечительных мер арестованы ликвидные активы обвиняемого и его семьи, в частности внедорожник Toyota Land Cruiser и двухэтажный особняк. Денис Безбородов намерен доказать свою невиновность в судебном процессе.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Омское управление СКР завершило расследование уголовного дела в отношении Дениса Безбородова, который ранее работал инженером в ТЦ «Мега» компании «Икея мос».

Как указывается в материалах дела, на протяжении восьми лет (с 2012 по 2020 год) инженер получал от знакомого коммерсанта «откаты» за содействие в заключении договоров на выполнение строительных и ремонтных работ в ТЦ и их беспрепятственный прием. Расследование установило, что размер «отката» составлял 15–20% от стоимости контракта и варьировался от 3 тыс. руб. до 700 тыс. руб., общая сумма таких вознаграждений составила 16,8 млн руб.

Из этой суммы 2 млн руб., как выяснили силовики, поступили на банковские карты инженера, остальная часть была выплачена наличными. Передача денег происходила в ТЦ, для встреч инженер подбирал места, которые не просматриваются видео­камерами, например под лестницей.

О действующей восемь лет криминальной схеме стало известно после того, как инженер не выполнил свои обещания. Бизнесмен отправил письмо руководству Дениса Безбородова, в котором рассказал о фактах коррупции. В дальнейшем этой историей заинтересовались правоохранительные органы. В январе 2022 года было возбуждено уголовное дело. Денису Безбородову, которого уволили из ТЦ, предъявили обвинение в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ, наказание по ней — от семи до 12 лет лишения свободы и штраф в размере 50-кратной суммы подкупа). Задерживать бывшего инженера не стали.

Как рассказала „Ъ“ официальный представитель управления СКР Лариса Болдинова, следователи добились ареста имущества обвиняемого и его близких. Среди прочего в опись попали джип Toyota Land Cruiser Prado 2007 года выпуска, земельный участок площадью 842 кв. м и двухэтажный особняк площадью более 340 кв. м в коттеджном поселке Чукреевка, который жители называют «омской Рублевкой». Общая стоимость арестованных активов составила более 22 млн руб. При этом заработок инженера был около 65 тыс. руб. в месяц.

Денис Безбородов вину в инкриминируемых ему преступлениях отрицает и утверждает, что подкуп не получал. По его словам, поступившие ему на банковскую карту 2 млн руб. якобы были платой за консультации по вопросам ведения бизнеса, которые он давал предпринимателю, а наличные тот ему никогда не платил. Как рассказали в прокуратуре Омской области, глава ведомства Алексей Афанасьев утвердил обвинительное заключение по делу, оно будет слушаться в Кировском райсуде.

Уголовное преследование в отношении предпринимателя было прекращено по примечанию к ст. 204 УК РФ. В нем говорится, что лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно активно содействовало раскрытию преступления и расследованию дела.

Константин Воронов