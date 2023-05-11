Грузооборот в Азово-Черноморском бассейне увеличился на 22% с января по апрель

За первые четыре месяца 2023 года грузооборот морских портов в Азовском и Черном море составил 100,1 млн т, что на 22% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Согласно данным статистики, объем перевалки сухих грузов в Азово-Черноморском бассейне увеличился на 35,7% — до 47,8 млн т, а наливных грузов — на 11,7% — до 52,3 млн т. По общему объему перевалки грузов порты Азовского и Черного моря занимают первое место среди пяти российских морских бассейнов.

Общий грузооборот всех морских портов России в январе-апреле текущего года составил 300,5 млн т, что на 11% больше чем в аналогичный период прошлого года.

Анастасия Назарова