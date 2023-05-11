Суд вернул составителю материалы по делу МДТ

Куйбышевский суд вернул Роспотребнадзору материалы дела об административном правонарушении в отношении Малого драматического театра. Суд не увидел в материалах доказательств нарушения санитарных норм, сообщили 11 мая в объединенной пресс-службе судов города.

Отмечается, что в протоколе Роспотребнадзора упоминались около 20 нарушений, которые «создают угрозу жизни и здоровью населения», однако не указано, чем это подтверждается.

При этом временный запрет деятельности, наложенный на МДТ, не может превышать семь суток. В КоАП также не регулируется возможность его продления. В пресс-службе пояснили, что если ведомство не внесет до 12 мая необходимые данные в материалы дела и в суде не пройдет их принятие, то театр будет открыт.

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